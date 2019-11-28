高以翔赴陸參加節目《追我吧》驟逝，他原先擔任好友毛加恩與造型師未婚妻羅雯的伴郎，消息傳出令人悲痛，經紀公司傑星傳播有限公司28日證實，毛加恩婚禮照常舉行，但會轉以私人聚會形式，不會公開。

經紀公司表示：「毛加恩的婚禮將以私人親友舉會的方式舉行，不會公開受訪。深深感謝每一個朋友的關心。也請以祝福的心給予新人適當的空間。」據了解，曾國城、陳建州（黑人）、郭雪芙等圈內好友都會出席。

(中時 )