伴郎高以翔驟逝 經紀公司證實毛加恩婚禮照常 14:452019/11/28 中時 吳、維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 毛加恩（右）與未婚妻照常舉行婚禮。（摘自毛加恩IG） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高以翔赴陸參加節目《追我吧》驟逝，他原先擔任好友毛加恩與造型師未婚妻羅雯的伴郎，消息傳出令人悲痛，經紀公司傑星傳播有限公司28日證實，毛加恩婚禮照常舉行，但會轉以私人聚會形式，不會公開。 經紀公司表示：「毛加恩的婚禮將以私人親友舉會的方式舉行，不會公開受訪。深深感謝每一個朋友的關心。也請以祝福的心給予新人適當的空間。」據了解，曾國城、陳建州（黑人）、郭雪芙等圈內好友都會出席。 (中時 ) #高以翔 #追我吧 #浙江衛視 #猝逝 #昏迷 #娛樂 #身亡 #猝逝 #運動 #急救 #毛加恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 感冒加連續工作17小時 藝人高以翔心源性猝死 12:562019/11/27 娛樂 新婚林志玲突接噩耗 57字心碎告別高以翔 17:272019/11/27 娛樂 高以翔猝死2小時前身影瘋傳 徹底激怒粉絲 18:302019/11/27 娛樂 高以翔猝死…浙江衛視終於出聲！「願承擔相應責任」 22:362019/11/27 娛樂 高以翔猝逝 浙江衛視：深感惋惜願承擔責任 23:062019/11/27 娛樂 高以翔過世外媒關注 登世界百大最帥超越貝克漢 23:202019/11/27 娛樂 悼念高以翔 藍鈞天慟：兄弟，不說再見了 23:272019/11/27 娛樂 以為是嚴肅的人..高以翔自嘲「會拖後腿」下秒台詞全背好 10:462019/11/28 娛樂 感嘆高以翔猝死 曹西平慰雙親：兒子沒丟你們臉 12:032019/11/28 娛樂 高以翔倒下花壇民眾獻花 粉絲會忍一天26字吐心聲 12:522019/11/28 娛樂 娛樂熱門新聞 迪麗熱巴爆乳上衣滑落快走光 明道一個動作暖炸 - 娛樂 要回家了！努力將高以翔遺體運抵台北 王鈞：他們都很幫忙 - 新聞 高以翔35歲驟逝 八字專家難過嘆了一句 - 娛樂 柴智屏揭陸潛規則自爆險休克 曝高以翔「降價上節目」內幕 - 娛樂 打臉節目組？目擊者揭高以翔急救過程 鏡頭特寫「眼睛不對勁」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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