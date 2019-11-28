歐洲多國包括法國、義大利、希臘等國家最近暴雨成災。除有人死亡外，法國里維耶拉（French Riviera）部份道路直到25日仍是關閉狀態。義大利薩沃納（Savona）則發生嚴重的山泥傾瀉，造成一段高速公路坍塌。

嚴重的災情令新聞台紛紛出動記者現場轉播、報導。其中，有一名記者認真轉播時，卻遇到一頭母豬突然瘋狂的追在他身後親吻他，令他不堪其擾。

據《CNN》報導，這名記者是任於希臘「ANT1」的曼蒂科斯(Lazos Mantikos)。他在今(28)日到災區採訪時，於現場連線過程中遭一頭母豬「追吻」示愛，令棚內的同事忍不住笑場，而這片段也在社群媒體上爆紅。

由於曼蒂科斯報導的內容，是嚴重的災情。因此曼蒂科斯只能一面嚴肅的報導，一面努力被母豬追著跑。這滑稽的畫面讓棚內三名同事忍不住笑場。

根據報導，希臘在遭受暴雨侵襲後，有3人不幸罹難，而雅典西邊的濱海小鎮基內塔的道路，也慘遭落石破壞、重創。

(中時電子報)