失蹤美籍婦人全身淋濕，所幸傷勢不重。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

美籍男子布萊恩（左2）見母親平安，感謝警消冒雨搜救。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

警方提醒金瓜石黃金神社路上，應依指示行走。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

美籍旅客布萊恩與57歲的母親到金瓜石黃金博物館遊玩，途中因人潮眾多走散，後來接獲母親電話求救稱跌落不知名邊坡，警方依據描述，冒著大雨在黃金神社一帶不斷呼喚，發現倒在草叢中的婦人，所幸發現的早，婦人傷勢不重，無失溫跡象。

美男布萊恩向警方稱，因為和母親波爾頓中途走散，找尋過程中，接到母親來電表示自己不慎跌到不知名的邊坡下，布萊恩急忙跑到金瓜石派出所報案請求協助，不過布男也不清楚母親位置，警員張宜斌、黃沁錫先安撫布男情緒，引導他提供相關資訊。

警消與布萊恩研究母子遊玩路徑，以及電話裡的描述，判定應在在石尾路台電會館後方邊坡處，隨即前往救援，冒著大雨不斷呼喚，果然在金瓜石黃金博物館往神社路上叉路旁，聽到有虛弱回應，這才發現倒在草叢中等待救援的美女波爾頓。

初步檢視波爾頓全身濕漉漉，僅右前額有撕裂傷，傷勢並不嚴重，警消與家屬將她攙扶下山並通知救護車協助送醫，化解危機。瑞芳警方提醒民眾，許多景點屬半開放空間，務必依指示牌方向，若不慎迷途，應立即報警求助，切勿自行探索，造成墜崖意外。

(中時 )