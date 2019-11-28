在台北市文山區的兩所UBA大專籃賽勁旅政治大學和世新大學，近日展開資源整合，政大雄鷹籃球隊創辦人姜豐年今天宣布，以「英雄育樂」運動行銷公司，入股專業場館營運專家晧宇國際，為台灣運動產業注入強心針。

姜豐年是政大外交系畢業校友，過去也是球員，長期支持台灣籃球發展，對於「木柵雙雄」的合作，姜豐年說：「我很欣賞晧宇國際董事長呂龍麒為基層籃球出錢出力的精神，也看到他投入專業籃球訓練場館，對他一手打造的專業場館商業模式印象深刻，我認為他注意到籃球產業最容易被忽略、卻具備巨大潛能的一環。」

晧宇國際亞洲區籃球培訓中心擁有嶄新專業的籃球場。(晧宇國際提供/陳筱琳傳真)

呂龍麒在背後支持HBL泰山高中和世新大學籃球隊很長一段時間，今年9月在機場捷運泰山站附近打造將近500坪的晧宇國際亞洲區籃球培訓中心，除了專業籃球場，也有健身房等籃球員需要的訓練設備。

呂龍麒表示：「姜豐年董事長是台灣籃壇大前輩，能獲得他的肯定、入股晧宇國際，令團隊非常振奮。」

(中時電子報)