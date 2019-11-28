原住民保留地借名經營民宿爭議 將由大法庭裁判 15:172019/11/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原住民保留地，非原住民為了經營民宿而出資購買，借用原住民身分簽訂買賣契約，有沒有違反禁止規定？契約效力為何？等法律問題，承審的最高法院民事第四庭因徵詢其他各庭意見歧異，裁定提案到民事大法庭裁判。 此外，最高法院刑事第三庭因承審關於刑事訴訟法規定，可為再審原因之免刑規定範圍，也向各庭提出徵詢，這是刑事庭第3件就法律問題徵詢各庭的案件，至於首件大法庭審理中 的詐欺集團成員應否強制工作之法律適用爭議，將擇期再開庭。 (中時 ) #原住民 #法庭 #規定 #法律 #裁判 也許您會感興趣 推薦閱讀 中天中視 保留法律追訴權 04:102019/11/24 政治要聞 不修路樹造成行道破損 醫師忍無可忍狀告主委 21:332019/11/24 社會 同工同酬！原家中心原住民族社工調漲薪資 17:162019/11/25 生活 戴克辛兒子洗錢案 泰法庭判證據不足不成立 19:262019/11/25 國際 韓國瑜展歌喉 批政府不夠照顧原住民 12:512019/11/26 政治 同樣被冠上「大陸間諜」 這女人下場慘多了 15:302019/11/27 社會 高以翔追到死 誰該負法律責任 16:132019/11/27 國際 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 20:382019/11/27 兩岸 宋瑋莉淚控對手做看板醜化 04:102019/11/28 地方新聞 川普簽涉港法案 陸學者：陸有工具反制 09:422019/11/28 兩岸 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 庶民不准吃！ 「壽司之神」遭米其林除名 - 社會 女屋主睡衣下面全空 裝修工凍未條嘆：錢難賺！ - 社會 失物招領 OL搭火車座位下有條小褲褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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