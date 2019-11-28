原住民保留地，非原住民為了經營民宿而出資購買，借用原住民身分簽訂買賣契約，有沒有違反禁止規定？契約效力為何？等法律問題，承審的最高法院民事第四庭因徵詢其他各庭意見歧異，裁定提案到民事大法庭裁判。

此外，最高法院刑事第三庭因承審關於刑事訴訟法規定，可為再審原因之免刑規定範圍，也向各庭提出徵詢，這是刑事庭第3件就法律問題徵詢各庭的案件，至於首件大法庭審理中 的詐欺集團成員應否強制工作之法律適用爭議，將擇期再開庭。

(中時 )