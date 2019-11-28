行政院會今天聽取交通部報告「蘇花改及南迴公路通車前整備工作情形」，蘇揆在簡報後指示，一條安全回家的路是政府對東部地區民眾的承諾，請交通部責成公路總局確實掌握時程，如期如質達到通車標準，不再「颱洪來襲，路封阻斷」，讓東部居民能有一條安全、可靠且環境永續的道路。

「南迴公路拓寬」及「台9線蘇花改」，合計共1百公里，也分別要在下個月底及明(109)年1月初完工通車。公路總局陳彥伯局長簡報中說明，兩路段於通車前與屏東、台東、花蓮及宜蘭縣交通、警察、消防及衛生等聯防單位，就交通管理與執法、防災應變及公共運輸等相關議題進行研商，並新增「南港－國道5號－花蓮」、「板橋－國道5號－花蓮」及「高雄－台東」客運路線，以增加民眾對外通行的選擇。

公路總局指出，蘇花路廊連續假期易造成壅塞，將透過資訊發布、號誌時制動態調整、時間分流、即時監控等交通管制措施，宣導用路人依前往不同之目的地使用不同路徑，以減少蘇花路廊壅塞情形。

蘇揆並裁示，我們的道路工程團隊不只精於「做工」，在工程設計上也能注意到融入景觀、生態與環保，且水準已超越國際，例如：南迴公路的安朔高架橋，以「藏橋於林」的概念，讓用路人優游於山林，享受自然景觀；而蘇花改南澳和平段的鼓音橋，則成為彌猴往返觀音溪谷兩岸間的捷徑，形成另一種珍奇景觀。前幾天台61線快速公路（八棟寮至九塊厝工程）也才榮獲國際道路協會(IRF)「2019年全球道路成就獎」首獎，值得嘉勉。

蘇揆也說，這次蘇花改的全線通車以及南迴公路的拓寬啟用，距離明年春節連假還有一小段時間，交通部應確實執行通車前各項整備與宣導工作，包含進出新通車路段的交通疏導管制、長隧道的安全管理，以及防救災應變計畫與演練等；也要讓民眾瞭解新增的客運路線，以利善加利用。另外，環島鐵路電氣化的最後一哩路「潮州-枋寮-台東」南廻鐵路電氣化工程，下個月23日也會先完成「潮州-枋寮」段的通車，交通部應一併做好相關測試整備工作，提供最好的輸運服務。

此外，蘇揆也說，未納入蘇花改的「東澳－南澳」等的其他路段，以及國道5號銜接蘇花改路段，目前正進行可行性評估中，待核定後，行政院也會大力支持。

(中時 )