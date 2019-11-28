新竹豐邑喜來登聖誕公益活動邁入第9年，28日感恩節邀請縣長楊文科及秀巒國小學生參與第2屆「用EYE看世界」聖誕公益活動點燈儀式，邀民眾捐出擱置的舊相機，透過攝影教學，讓尖石孩童記錄山巒裡動人的故事。

楊文科表示，秀巒國小有104名學生，98％為泰雅族，3年前透過喜來登募集二手相機活動，讓學童紀錄家鄉尖石夏有水蜜桃，冬有甜柿、楓葉等，也打開偏鄉學童的新視界，非常有意義。

喜來登執行長劉純芳表示，現代人多用手機就能拍出美照，因此家中出現擱置舊相機，歡迎民眾參與「用EYE看世界」聖誕公益活動， 「二手相機募集」即日起至明年1月17日止。

民眾可將拍攝、錄影功能正常的「數位相機」與相機配件寄至新竹喜來登，並完成填寫線上募集單，所匯集的二手相機將送往尖石秀巒國小，，將教導小朋友打開五感體驗，用相機鏡頭捕捉家鄉之美。

「WONDER FOTO DAY」創辦人房彥文表示，明年將由新銳攝影師「阮璽」到秀巒國小帶來7堂攝影教學，以創新的教學方式，帶給學童學習以不同的新視野，看見自己的土地。

明年7至8月暑假期間，將集結攝影作品在喜來登大廳推出攝影互動展覽，讓民眾看見來自山巒彼端的美麗，看到小朋友的創意。

會中撥放2016年第1屆「用EYE看世界」活動影片，紀錄偏鄉學童打開二手相機，拿起操作拍攝，紛紛露出驚喜好和奇的可愛樣貌。

(中時 )