憲兵拍保防片，竟把神似國民黨總統參選人韓國瑜壓制在地，影射是「匪諜」，引發極大爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，共諜當然可以是禿頭，但禿頭歸禿頭，卻還巧到讓他穿藍衣、著黑褲、黑皮鞋。黃直言「會被質疑是嘲諷，真的不要怪別人」。

黃暐瀚在臉書指出，一張簡單的海報、一名被壓制在地的共諜，傳達保密防諜，國軍堅實的形象。而這個被壓制的「共諜」，頭頂光禿，身穿藍衣，卻被認為是韓國瑜。憲指部解釋，這是根據共諜實例翻拍，絕無影射總統參選人。

黃暐瀚提及，影像傳播是門學問，也不需要太有學問，光是「禿頭」、「藍襯衫」、「深色西裝褲」加上「黑皮鞋」，已經滿足「影像傳播」的各項要點。「這不是韓國瑜，誰才是韓國瑜？」

他說若海報設計，是讓這位「頭禿藍衣黑褲黑皮鞋」的共碟，被上手銬，或是被逮補，給個臉部畫面，也就不會有那麼大的爭議。但問題出在，「頭禿藍衣黑褲黑皮鞋」全都到位了，偏偏不給露臉，是做什麼？

黃提及，前促轉會副主委張天欽曾說過，「影射的殺傷力最大」。不管拍攝的過程有多用心，這個結果，已嚴重傷害軍隊國家化、中立化的形象跟原則了。他說共諜當然可以是禿頭，但還這麼巧，讓他穿藍衣、著黑褲、黑皮鞋，會被質疑是嘲諷，真的不要怪別人。

(中時電子報)