新竹縣「鼓動茶香在關西」周未登場，將有70攤在地創意料理等特色攤位，與遊客一起品味茶香，享受浪漫時光。（羅浚濱攝）

新竹縣「鼓動茶香在關西」30日和12月1日在關西鎮東安古橋熱鬧登場，縣長楊文科表示，這次藝術季除了藝文展演，同時邀請新生代藝術家分別在牛欄河親水公園、關西分駐所前打造3處地景藝術，歡迎各地遊客前來欣賞，感受每件創作藝術表達的理念。

牛欄河親水公園展出黃甯老師的作品「繫茶」，透過竹編手法穿插編織堆疊成半圓拱型，並使用稻草結繩打造地墊，展現繫念的心意。吳桂陽作品「陸芳」，以開闊六扇門設計，透過竹節的光影交錯，展現客家人好客精神。

關西分駐所前的地景藝術「溝通堆砌成了一座橋」，由羅懿君老師與在地居民共同創作，利用茶葉和方解石製作成磚，打造成橋串連兩個相隔的地方，象徵著人與人之間的溝通、交流和連結。

交旅處表示，30日下午4點客家歌手蕭迦勒、台語歌王許富凱及殷正洋帶接力演唱，國際級表演團隊「優人神鼓」壓軸登場。12月1日由金曲客家樂團黃子軒與山平快、客語歌后曾雅君、Crispy脆樂團、實力唱將魏如萱及曾沛慈，做客家與流行音樂碰撞精彩表演。

2天活動並邀請關西在地的初心者市集企畫茶香主題，邀請5個茶葉品牌，70攤在地陶藝、布作、金工、編織、繪畫、花藝、甜點及創意料理，與遊客一起品味茶香享受浪漫時光。

(中時 )