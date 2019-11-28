前新北市長朱立倫今天為立委參選人李雅靜站台，與青年喝咖啡對談。（柯宗緯攝）

針對「國政」發言惹議，前新北市長朱立倫（右）直說，降點火不會得痔瘡。（柯宗緯攝）

前新北市長朱立倫今（28）日到南下高雄，為鳳山立委參選人李雅靜輔選，走訪鳳儀書院及與青年朋友喝咖啡座談。針對近日國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政發言惹議，朱立倫認為，可能是被抹紅、抹黑，火氣大一點，「降點火，這樣不會得痔瘡」。

媒體問及朱立倫有關「國政配」近日失言風波，是否對選情有影響？朱立倫表示，大家多談一些政策，可能最近大家火氣比較大， 一方面被抹紅、抹黑，一方面可能很多攻擊，所以心情上火氣會大一點，降點火，這樣不會得痔瘡。

針對有名嘴評論2020總統大選，韓國瑜只能拿450萬票與當年朱立倫參選總統相比，落差可能很大。朱立倫則說，選舉對各方陣營來講，只有勝選方程式，沒有所謂的敗選模式，現在說我們輸多少，這絕對影響選情、打擊士氣。

朱立倫表示，對於名嘴預估完全不能接受，選舉還有45天跟棒球比賽一樣，現在進入7局剛結束，還有2局，「我們一定是拚到最後一球，追求最後的勝利」，除了團結一致，減少敵人、增加朋友，最後還有勝選機會。

朱立倫與李雅靜今下午先走訪鳳儀書院，朱笑說，自己每一場輔選都很悠閒，跟李雅靜到鳳儀書院談一談台灣歷史，透過這樣方式，讓很多朋友了解在地文化特色。隨後趕往鳳山一家咖啡廳與7、8年級生的青年朋友座談，其中有鳳山國際商會及在學、剛畢業的大學生。

朱幽默與青年朋友談到，有沒有看到自己最近與立委顏寬恆合拍的《聽海》MV，「你們不要笑我，那不是我唱的這樣，是被顏寬恆害的」。有青年直說他看起來比電視年輕，他自嘲「電視跟我有仇」，其實自己的幕僚也蠻多6、7、8年級生，因此他也特別了解年輕人想法。

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(中時 )