11月18日，由廣東藥科大學、廣州市臺灣同胞聯誼會、臺灣南華大學共同主辦的2019粵台社工一家親研習營開幕式在中山市正式啟動。廣東藥科大學副校長張陸勇教授，廣州市臺灣同胞聯誼會葉耀華會長，中山市臺灣事務局林慶和局長，以及臺灣南華大學、臺灣佛光大學、臺灣大仁科技大學、廣東藥科大學兩岸師生和廣東省社會工作機構人員共150人參加了此次研討會。

廣東藥科大學副校長張陸勇在開幕儀式上致辭表示，學校堅決貫徹習近平總書記提“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基”的重大主張，積極推進兩岸高校師生及專業領域的交流。本次舉辦的兩岸社工開展學術性交流活動是廣東藥科大學依託特色專業、推動粵台社工交流與合作的一次重要嘗試，必將為推動兩岸交流貢獻新的智慧和力量。他表示，熱烈歡迎臺灣青年到祖國大陸學習交流，希望通過開展粵台社工文化的交流活動，能促進兩岸青年在華人文化歷史脈絡之下，攜手同心，增強對祖國大陸的認同感與社會工作的投入感。

葉耀華會長表示，作為聯繫臺胞的橋樑和紐帶，廣州市台聯發揮獨特的鄉情親情優勢，秉“兩岸一家」的理念，致力打造穗台兩地的交流平臺。社區治理是當前社會的熱門話題，研習營活動將進一步深化我會與臺灣南華大學的友好關係，來粵臺灣師生將對廣東社會治理，歷史文化，人文教育、經濟發展成就都有進一步瞭解，同時增進兩地同胞的情誼。隨著兩岸經濟社會融合發展的進一步深入，兩岸社工界的交流與合作空間將會進一步擴大，歡迎島內社工領域的學者、師生來大陸交流和發展。

研習營開幕式結束後，舉行了首場活動「全人健康的醫務社會工作與社會發展」學術與實務研討會。研討會設「社會治理與社會發」、「全人大健康與醫療社會工」的兩個主題。粵台兩地社會工作界的專家學者對專業教育模式、學術研究體系、實務運作方式等方面的進行卓有成效的研討與交流，讓兩地師生共同學習先進經驗方法，感悟中華文化之中蘊藏著的大同之理，進一步增進民族認同和同胞親情。

廣東融和社工服務中心總幹事吳水仙，認為臺灣學者分享的身心靈全人健康模式是一種嶄新的小組工作模式，非常值得學習。該模式認為人的身體、心理、情緒、社會關係以及對於生命意義的追尋是一個不可分割、互為因果的整體，因而對於軀體不適或心理疾病都應該從整體視角進行調節。

通過研討交流，廣東善緣社會工作服務中心副總幹事賴禧蓉發現，臺灣地區社工專業劃分細緻，針對性較強，尤其是善終關懷專業，在亞洲屬前列。在長者照顧方面，臺灣已經有一套衰老檢測指標，儘早發現，儘快刺激，減緩衰老危機。從兒童開始進行死亡教育。臺灣嘉賓提出的社工服務不能是煙火式，應該認真踏實的做到火把式的傳承。這個觀點令她深有感慨。臺灣嘉賓提到心理劇的運用，運用到長者心智情緒的調試，真切關注到心靈層面的引導，舒緩，釋放。這個做法令她耳目一新，認為這很適合廣州社區借鑒。

據悉，粵台兩地青年學生將在中山、廣州等社會治理基地參訪，繼續這場意義深刻的文化之旅，共同體驗改革開放成就，使臺灣師生深入瞭解廣東地區經濟社會發展情況，讓兩岸青年共同攜手創造美好未來。

(中時電子報)