台灣泡麵好吃出了名，而且各家廠商口味不斷推陳出新，常常令人不知該如何選擇，日前就有網友好奇發問「哪一款泡麵是人生中必吃？」引起許多泡麵饕客熱烈討論。

一名網友日前在PTT發文表示，他認為人生中必吃的泡麵，第一名為「味味一品原汁牛肉麵」，第二名為「味味A排骨雞麵」，第三名為「不倒翁金拉麵（原味）」。味味一品原汁牛肉麵因為有小時候的回憶而更加分，「記得陽春麵一碗、肉圓一顆 10 元的年代，味味一品原汁牛肉麵一碗可是要28元」，他也順便問大家，最常吃的泡麵前三名是哪幾款。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少泡麵老饕都贊同原PO意見，留言「不能同意你更多！」、「味味一品、一度讚、滿漢大餐」、「味味一品真的是美好回憶」，認為味味一品原汁牛肉麵真的很厲害。

除了味味一品之外，包括：維力炸醬麵、滿漢大餐、統一蔥燒牛肉麵、統一肉燥麵、統一肉骨茶、來一客海鮮、辛拉麵、小廚師的榨菜肉絲麵都獲得不少人青睞。不過也有人認為，「味味一品單就泡麵內含的蔬菜來說少了些，有點太單調」、「台灣現在所有的泡麵根本價不對品質，縮水到一個極限，買便當還實在點」。

(中時電子報)