陸官媒報導藝人無法拒絕超時工作原因。（圖／翻攝自中國新聞網微博）

男星高以翔昨(27日)在寧波參加《追我吧》錄影，因心源性猝死，享年35歲，外界將矛頭指向高強度的節目錄影行程和過勞工作。大陸官媒《中國新聞網》今報導，一名業界人士指出，超時工作早成為錄這類競賽節目的常態，如果藝人開口拒絕，「會被惡意剪輯報復」。

據《中國新聞網》微博報導，高以翔凌晨工作猝逝一事引發熱烈討論，除了死亡合約和不完善的節目事前準備外，一位藝人宣傳透露，錄製綜藝和競賽型節目時，工作超時是常態，大部分人都會選擇努力完成，若藝人拒絕繼續工作，常見到事後被節目組報復惡意剪接，讓許多藝人可說有苦說不出。

而昨網上曝光一份疑似浙江衛視節目的合約，內容除了要求藝人必須事先自保身體情況良好，不會影響工作，又指節目可能會給藝人帶來生理或心理上的負擔，「藝人要有充分認知，完全自願參加並完全願意承擔由此可能帶來的一切後果」，該名宣傳對此證實，這類合約確實會有這些安全協議，「但比較籠統，不會細（項）化」。

(中時電子報)