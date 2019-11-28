台中市警局第四分局南屯派出所，舉辦警察體驗營，警察哥哥實際拿出盾牌等警用配備解說，大人小孩都聽得津津有味。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局第四分局南屯派出所，舉辦警察體驗營，小朋友個個玩得不亦樂乎，並開心地與警察叔叔、阿姨拍照留念。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局第四分局南屯派出所，舉辦警察體驗營，小朋友個個玩得不亦樂乎，並開心地與警察叔叔、阿姨拍照留念。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

2020燈會即將開展，預期人潮眾多，中市警局第四分局南屯派出所，日前邀請南屯區的小朋友們來到派出所，學習如何保護自己，及了解警察工作，體驗一日人民褓姆，讓宣導與遊戲結合，小朋友個個玩得不亦樂乎，並開心地與警察叔叔、阿姨拍照留念，留下美好回憶。

2020燈會的副展區即將在12月21日開展至明（109）年2月23日於南屯區文心森林公園展出，以往常有因人潮太多，小朋友和家人分散的情況發生，這時小朋友就該應先知道如何保護自己，首先辨識清楚警察制服及警徽，這樣有需要時才能向警察叔叔、阿姨求助，切勿隨意聽信陌生人。

南屯派出所，準備好迷你版的警車、反光及防彈背心、盾牌，由警察叔叔、阿姨現身說法，介紹警察身上的識別標誌及各項裝備用途及使用時機，也讓小朋友穿戴警用裝備、乘坐小警車，體驗警察工作。

還有小學生都走路上下課，員警透過情境講解行人安全，透過寓教於樂的方式，讓小朋友清楚知道「路口等候過馬路，要往後退三步」、「儘量著亮色衣服出門」、「不隨意接近陌生人」等，南屯派出所長周景彬表示，期望這樣有趣的參觀體驗，不但能做到犯罪預防教育，也讓小朋友們對警察工作有更多瞭解與興趣。

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(中時 )