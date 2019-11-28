27日浙江省寧波市政府新聞辦召開新聞發佈會，正式宣告經大陸國務院批准，自12月1日起，寧波航空口岸正式實施江浙滬144小時過境免簽政策；惠及的53國具體名單，已在大陸國家移民局官網上公佈、可供查詢。

江浙滬144小時過境免簽政策惠及53國、持有效國際旅行證件，以及144小時內確定日期、座位前往第三國（地區）聯程客票的外國人。寧波機場出入境邊防檢查站站長陳烜表示，53國涵蓋歐洲申根簽證協議國25個，歐洲其他14國，以及包括美國在內的美洲6國，大洋洲國家2個，以及6個亞洲國家

符合政策條件的外國人，可選擇自上海浦東國際機場、虹橋國際機場、上海港國際客運中心、吳淞口國際郵輪港、上海鐵路口岸，或南京祿口國際機場、杭州蕭山國際機場、寧波櫟社國際機場任一口岸入境或者出境，並可在上海市、江蘇省、浙江省內免簽停留144小時，停留時間自入境次日零時起開始計算。

(旺報 )