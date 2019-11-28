「桌球王子」江宏傑姐姐江恆亘，亮麗外型加上姣好身材，剛出道就累積不少粉絲，不過傳出她利用弟弟江宏傑和福原愛合照，來為自己搏人氣，因此被封為「妖怪大姑」，近日因為39歲進軍演藝圈挨酸年紀大，對此她則是高EQ回應。

江恆亘擔任紅心字會擔任助老大使，今天出席記者會為獨居長者募集年菜，對於常無端遭酸民在網路抨擊，甚至狂酸她39歲都要停經了，才從演藝圈出道是要演大嬸嗎？她坦言起初心情會大受影響，甚至想要刪掉所有留言，不過現在已經豁然面對種種酸言酸語，坦言：「皺紋就是女人成熟的美」，展現超高EQ。

江恆亘擔任紅心字會助老大使。（圖／盧禕祺攝）

對於之前被日媒報導是「怪獸大姑」，更暗指她負債在家啃老族，對此她澄清在補習班教書多年，也擔任過弟弟的經紀人，月收入超過6位數，絕對不可能有負債一事，至於PO出弟弟和弟妹生活照搏人氣，她則強調與家人感情很好，每篇發文也都會經過家人同意。

(中時電子報)