有目擊者揭露當天高以翔急救過程。(圖／翻攝自微博)

高以翔27日錄製大陸綜藝《追我吧》時不幸猝死，讓外界悲痛不已，而事發當下情況眾說紛紜，不過事後節目組和浙江衛視堅稱在「第一時間」就進行搶救並送醫，但有在現場參與錄影的網友，跳出來敘述事發經過，直言「這是我永遠的心理陰影」。

這名網友透露，當時高以翔坐在接近終點的花壇，身體往後仰，接著大螢幕就被切掉，只留下藝人看得到的小螢幕，其中一位男嘉賓(指黃景瑜)看到螢幕後，發現高以翔「眼睛不對勁」，眾人才往他那裡狂奔查看，接著就只聽到焦急、暴怒的質問聲，隨後藝人們的麥克風也被切掉。

中途工作人員有跟他們說沒有問題，要大家不要著急，隨後主持人就表明錄影暫停，工作人員不斷叮囑：「沒有什麼大問題的，不要到微博、朋友圈亂說，你們簽了合同（合約），我們是可以找你們的」，因為之前也有女嘉賓錄影時喘不過去，吸氧後緩解了，這名網友就抱著樂觀的想法離開，直到看到熱搜，才知道出事了。

至於到底有沒有延誤急救，這名網友直言，若按黃金4分鐘來算的話「那是絕對沒有的」，因為高以翔倒下後，現場都沒動靜，是黃景瑜發現不對勁，才帶人衝上去，他更質疑：「人都已經倒下了，攝像拍到怎樣的特寫，才能讓屏幕這邊的人都能發現眼睛不對勁？！」

(中時電子報)