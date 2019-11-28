新北市客家局將客家文化園區打造成哈客樂園，每周末推出好吃好玩活動，從11月30日起至明年2月4日將展出鶯歌陶藝家林松本的「茶陶花香敘客情－林松本手捏陶藝個展」，並於本周六下午2時在圓樓舉辦開幕茶會，邀請民眾品嚐手捏陶器潤泡出的獨特茶香。
林松本埋首手捏壺創作逾20年，堅持使用台灣土為主要配方，創作各種擬真風格的茶壺，包括竹子、五行、木段、蓮花與南瓜等系列，造型奇巧逼真、饒富趣味。
客家局表示，陶土材質，自然、親切且隨性，可創造多樣化作品，尤其手捏能改變陶土密度排列，在不斷捏塑中將細泥與粗砂漸層分布在厚度裡外，過程中自然將創作者的精、氣、神融入，值得觀賞完味。
而林松本的手捏壺雖然外型特異，卻符合人體工學，操作手感順暢，搭配爐火純青的技巧，創造上下兩端較厚、中段較薄的壺身，增強茶壺裡的熱對流，幫助茶葉充分舒展，因此沖泡出的茶湯，層次分明、口感滑順，邀請民眾本周六到哈客樂園觀展、品茗。
林松本也將於明年1月4日舉辦大自然捏陶樂手作體驗課程，親自指導民眾製作專屬手捏南瓜飲杯組，學習手捏陶入門技法，詳細活動資訊可上新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。
(中時 )
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