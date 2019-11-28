2018年新英格蘭醫學雜誌一篇來自加拿大的研究發現，在罹患流行性感冒(流感)的一周內，發生心肌梗塞的風險是平時的六倍。(表格擷自蘇一峰醫師臉書)

藝人高以翔猝逝消息震撼一般社會大眾，很難相信只有一些感冒、沒有任何心臟病史，卻因過勞與激烈運動而致命。醫師蘇一峰表示，不要小看流感或感冒，有研究指出，在流感或感冒期間，一周內其實是心血管疾病的高風險期，發生心肌梗塞風險是平時6倍！他提醒大眾絕對不能過勞。

高以翔27日猝逝後，其友人曾提到高以翔在25日出席活動時，身體已經有些感冒的症狀，但他並未休息，第二天隨即前往寧波錄製節目，從開工直到凌晨1時發生意外，連續工作了17個小時。

胸腔重症醫師蘇一峰表示，《新英格蘭醫學雜誌》2018年曾刊載加拿大的研究報告，研究學者篩選了在2009-2014年期間148,307份流感檢查樣本，對照之後發生急性心肌梗塞發現，流感的一周內是急性心肌梗塞的高風險時間！

該研究顯示，在罹患流行性感冒(流感)的一周內，發生心肌梗塞的風險是平時的六倍！！超過7天，心肌梗塞風險才可以恢復正常。

蘇一峰說，高以翔的心肺功能因為感冒流感第二天，正處於相當不穩定的狀態了！又過勞不休息、連續17小時的錄製節目，加上天氣冷合併嚴重的空氣污染，使他的身體已到不堪負荷的狀態了…。此時節目又進行高強度的激烈運動，不斷的增加高以翔的心臟負擔，另一方面又因為運動而大量換氣，吸入大量的懸浮微粒（PM2.5與PM10），造成心血管發炎形成血液凝固心肌缺氧的狀態！

蘇一峰分析，高以翔在感冒、過勞、天氣冷、嚴重空氣汙染加上劇烈運動，5大健康殺手同時圍攻之下，就算是平時心血管系統正常的年輕人，也可能在此時出問題！！如果當天又因為過勞而大量使用提神飲料或咖啡，都會再次增加心血管意外事件發生的機會。

蘇一峰提醒，「罹患流感或感冒的一周內，絕對不可以過勞，應該在家好好休息！」如果本身是心肺疾病慢性病患者，也應該每年施打流感疫苗，預防憾事的發生。

(中時電子報)