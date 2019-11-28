違規攤商被查封的衣物商品也上架拍賣。（台北分署提供）

拍賣還有光陽雷霆機車。（台北分署提供）

法務部行政執行署台北分署雷厲風行對拖欠違規擺攤罰款的攤販進行查封，12月3日的「123聯合拍賣會」將上架拍賣，同時，還有珠寶、高爾夫用品等動產及不動產聯合拍賣，拍賣品項繁多。

台北分署表示，今年10月間專案執行違規攤商欠費大戶的查封物品，將在這次拍賣會上架拍賣，這次拍賣的物品包括2011年12月出廠的光陽雷霆機車1輛，及圍巾、襪子等生活雜貨9箱，採不定底價方式拍賣，想撿便宜的民眾不要再去違規攤商購物了，來拍賣會整箱買回更便宜。

此外，這次拍賣會還有教父級藍鑽戒指，主鑽7.88克拉，外圍鑲有透明碎鑽僅此一件，要搶要快。同時，珍貴的南洋珠項鍊也再次登場，大小共31顆的南洋珠串組而成的項鍊，將進行再行拍賣程序，只要出價達底價的一半即可帶回。

台北分署指出，這次有多筆位於台北市、新北市及金門縣的土地、建物進行拍賣程序，皆屬投資、自用兩相宜的物件，歡迎民眾到場投標應買。

(中時 )