▲低碳永續家園認證，草屯鎮新豐里獲村里層級「銅級」認證。（環保局提供／楊樹煌南投傳真）

▲環保局致力低碳永續家園示範，補助社區的社區農園建置成果。（環保局提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣積極推動環保署低碳永續家園認證工作，目前在縣市層級已達成「銅級」認證；在鄉鎮市區層級已有鹿谷、魚池、國姓、埔里及南投市5處達到「銅級」，在村里層級已有2處達到「銀級」、27處「銅級」認證、97處取得報名成功。全縣13鄉鎮市及126個村里參與，村里參與率達48.1％。

縣府環保局表示，該局每年輔導縣內各鄉鎮市區、村里的認證評等，並評估減碳績效，以達到低碳永續家園推動目標。其中埔里鎮桃米里及魚池鄉大雁村兩村里表現出色，已獲「銀級」認證。

埔里鎮桃米里以豐富的生態資源及觀光導覽解說低碳生態村的美名，讓各地村里社區慕名前往參訪學習，遊客絡繹不絕。另以農村發展及紅茶聞名的魚池鄉大雁村，因村內水上森林步道-蕨類植物生態獨具一方，保育山林、永續經營，是該村晉升為南投縣低碳銀級村里重要關鍵，再再顯示發展農村特色及生態導覽，是南投縣低碳永續家園的目標。

(中時 )