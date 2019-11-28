許多人常說，只要用過iPhone就回不去Android。因此大家常常開玩笑稱對「蘋果」已經是一種信仰。而近日就有一個心狠手辣的婦人，為了一隻iPhone11而綁走了一名女童，將她賣給網友。

據《香港01》報導，這名婦人年約42歲，而被賣的女童則是她的鄰居。據了解，女童的父母長期外出工作，平日皆由奶奶和這名婦人照顧。這位婦人在網路上結識了29歲的男網友，兩人時常視訊聊天，某日這名男網友突然問起了女童身世，這位婦人竟心生歹念，捏造女童身世。

她向男子表示，女童被爸爸遺棄，母親則沉迷賭博又染上毒癮，令該男子心生同情表示自己可以收養女童，並且會給予一隻全新的iPhone11和150萬越南盾(約台幣2000元)為代價。

婦人隔日便稱帶女童出去玩，隨後將孩子交給網友，並收下現金和手機。回去後，她向女童家人表示女童失蹤了，還親自報警。然而當警方問話時，卻發現該婦人的口供前後不一，調查後揭露了婦人的惡行，婦人也以「涉嫌拐賣兒童」罪刑遭起訴。

(中時電子報)