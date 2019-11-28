內政部今年度辦理各直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效評量成績出爐，由台北市政府、桃園市政府及台南市政府獲得優等，內政部長徐國勇並於今天親自頒發優等獎狀。徐國勇表示，殯葬管理政策的推動，有賴中央與地方政府的密切合作，希望透過評量的方式，讓各地方政府可以彼此觀摩學習，加強保障民眾的殯葬權益。

內政部表示，直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效評量每2年辦理1次，這次是第5次，將全國22個直轄市、縣市政府分為甲組（直轄市、市）及乙組（縣）進行評量作業，由台北市政府、桃園市政府及台南市政府榮獲優等。

台北市政府積極推動殯葬設施改善，環保多元葬、殯葬教育訓練及政令推廣，在殯葬設施及禮儀服務評鑑辦法及執行方式，累積的經驗與成果佳；桃園市政府近年對於殯葬設施改善已作中長期規劃，逐步分期進行，並針對中壢生命園區周邊民間會館問題，透過都市計畫變更處理，在殯葬服務業管理方面亦表現優異；台南市政府成立殯葬事業管理基金，對轄內殯葬設施進行改善，此運作模式值得其他縣市觀摩學習，另殯葬資訊服務網建置完善，方便民眾查詢，整體殯葬管理作為值得肯定。

內政部指出，各直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效，10年來歷經5次評量，已有顯著的提升，透過評量過程所發現的優點及待改進事項，提供地方政府作為業務精進參考，藉由觀摩比較其他直轄市、縣市的優點，積極改善自身的缺失，進而保障民眾及消費者權益，滿足社會需求並貼近往生者家屬感受，也希望社會大眾不吝給予地方基層殯葬業務服務人員掌聲及鼓勵。

(中時 )