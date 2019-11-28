慈濟雙和照顧關懷據點記憶保養班教長輩在石頭上彩繪。（王揚傑攝）

新北市老年人口至今年10月底已超過57萬人，占全市14.22％，達到聯合國高齡社會14％的標準，為了照顧長者，新北市政府社會局朝「里里銀髮俱樂部」努力，目前已成立625處，還有950處老人共餐點，另有307個社區照顧關懷據點，新北市慈濟系統雙和、板橋、新店、三重和蘆洲等5個靜思堂，也在去年8月間，同步成立社區照顧關懷據點，今年更提升為銀髮俱樂部3.0，一起加入友善照顧長輩的行列。

社會局長張錦麗今（28）日至雙和靜思堂的銀髮俱樂部參訪，今年87歲的蔡金鳳阿嬤特別表演了布袋戲，見證銀髮俱樂部在社區推動的成效。

雙和靜思堂的負責人李嘉富，是慈濟台北醫院身心科主任，他表示，證嚴師父曾說過：「長照不是在家裡被別人常常照顧，而是要常常走出去照顧別人！」因此慈濟醫療團隊在各環保教育站結合照顧關懷據點和銀髮俱樂部，以運動、動腦加人際互動三元素，規畫設計各項動健康與延緩失智失能的課程，希望讓社區的長輩在慈濟志工的陪伴下，快樂學習，樂齡忘老。

雙和靜思堂的記憶保養班由志工顏渼姈負責規畫，她本從事日用品雜貨的開發和設計，退休後投入慈濟當義工，為了開設記憶保養班，她勤讀國內外有關失智失能的專書雜誌，更運用以前雜貨的知識和通路，為長輩設計了懷舊、藝術、香氛、音樂、戲劇等輔療，像藝術輔療教阿嬤阿公利用色鉛筆、油畫棒，從基礎顏色辨識到彩繪完成一幅美麗的風景。

(中時 )