洪先生歷經高醫團隊340天接力搶救，終於鬥贏死神，獲得重生。（柯宗緯攝）

高雄43歲洪姓清潔工去年騎車下班，不幸遭拖板車攔腰輾過，釀成下班身偏癱，多處器官重創，一度與死神拔河，經高醫跨團隊340天接力搶救，歷經35次大小手術，終於戰勝死神，29日將開心出院。

洪先生回憶去年車禍仍心有餘悸說，當時騎機車和拖板車並行，未料拖板車突然大轉彎，後車輪整個輾過他的腹部，起初自己還有點意識，後來甦醒人已在加護病房，全身插滿管子，醫護人員怕他自行拔管，還將他雙手綑綁在床邊兩側，令他痛苦不堪。

他整整在加護病房住3個月，身心嚴重受創，已不知日夜晨昏，毫無時間感，甚至有幻覺及低落感，骨盆、腰椎受創嚴重，傷及下半身神經，泌尿道傷口癒合困難，尿液滲透全身，血腫累積併發全身性感染，一度休克、多重器官衰竭，與死神不斷拚搏。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文主導的醫療團，展開搶救生命大作戰，前後歷經35次的手術清創，及因傷口和長期住院導致的感染併發症，讓洪先生逃過死神的魔爪。陳昭文也期待洪先生明年6月回高醫加入倖福者聯盟，和大家述說復健之路，分享其心路歷程給尚在苦痛中的病患。

洪先生住院長達340天，是高醫外傷科住院最久1位重症病人。他除靠意志力支撐過來，住在台東的老父暫住高雄親戚家，成為恢復健康最大原動力。高醫照護團隊28日在洪先生出院前1天，為他舉行祝福歡送會，切蛋糕慶生，並送上1株小樹苗，希望他過了這關，能活得長長久久。

(中時 )