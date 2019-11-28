立委蔡適應（右）爭取增建避風提，估可增加80個船位。（立委蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

基隆八斗子漁港是北台灣重要的一級漁港，提供崁仔頂魚市場許多新鮮魚貨，適逢冬天東北季風強盛，鄰近漁港的漁船都會到八斗子避風，造成泊位嚴重不足，立委蔡適應允諾爭取2條避風提，估可增加80個船位，漁港容量將一口氣增加25％。

基隆區漁會理事長游日興表示，目前八斗子漁港最大容量約320艘漁船，但在天候不佳的時候，許多鄰近漁港的漁船都會至此避風，泊位不足除造成危險外，也造成漁民間的爭執，希望政府能聽到漁民心聲，爭取興建港區內避風堤，增加停泊席位。

蔡適應說，漁船是漁民的生命，在天候不佳時一定要選擇停泊安全的港口，而北台灣的八斗子與正濱漁港就是漁民的首選，天候不佳時常船滿為患，管理不易，漁業署曾計畫提升漁港靜穩度在港內新設一條凸堤，但評估結果認為效益不佳作罷。

蔡適應強調，會再請漁會提案，以港區內停泊席位不足再爭取補助新建避風堤，目前漁會初步評估，若以漁業署先前規畫的8000萬元經費，若以一條避風堤最多可增加40艘漁船的席位，漁會希望港內能爭取到兩條，他也會繼續關心。

蔡適應說，近年在漁業上下了許多的苦心，在他的爭取之下，趕在8月施行「沿近海白帶魚產銷輔導及漁船運搬作業辦法」前加入了八斗子漁港，讓基隆的白帶魚運搬船團航行至大陸地區港口卸魚，縮短運輸時間，提升漁貨鮮度，在市場更有競爭力。

他表示，國防外交委員會看似和漁業碰不上邊，其實正好相反，上會期他除了通過台灣加入南印度洋漁業協定，接待來自歐盟訪賓，一定會提到台灣為符合歐盟規範措施，終於在漁民與政府的努力下，歐盟解除台灣「黃牌」警告，守住400多億的漁產外銷市場。

(中時 )