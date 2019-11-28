會後兩人與經濟部長沈榮津（前排右起）、交通部長林佳龍、民航局長林國顯一同在漢翔開發的客機座椅合影。（黃世麒攝）

華航董事長謝世謙（右二）與漢翔董事長胡開宏（左二）28日簽署合作意向備忘錄，未來雙方將就飛機及發動機修護、內裝、航空座椅開發及改艙等客製化領域進行合作，成為「國機國造」的另一個練兵場；交通部長林佳龍（右一）、經濟部長沈榮津（左一）出席見證。（黃世麒攝）

漢翔開發的航空客機座椅，已獲得美國聯邦航空總署（FAA）的航空座椅設計許可證書（LODA），證明適航認證能力達到國際水準。（黃世麒攝）

中華航空與漢翔公司簽署合作意向備忘錄。（陳祐誠攝）

中華航空與漢翔公司於今日簽署合作意向備忘錄，宣示提升國內航空維修、客艙設備應用領域的技術，強化國際競爭力，雙方未來將就航機修護、發動機修護、維修機具暨設備支援、客艙設備研發等領域進行合作。

漢翔公司董事長胡開宏表示，雙方將針對航機修護進行技術交流，結合彼此優勢拓展業務。簽署合作意向備忘錄，代表華航對漢翔的信心與肯定，漢翔可提供更廣的工程能量與工具支援，提升更優質的服務品質，並有機會聽到飛機使用者的回饋，提升設計與製造技藝。

胡開宏認為，華航和漢翔攜手合作，可加速達成國內在飛機及發動機修護、內裝、航空座椅開發及改艙領域的發展，滿足客戶客製化的需求。

飛機改裝工程對於飛機機體結構有相當大幅的變更，華航已有美國FAA認證的合格維修廠，維修技術與設備能量均達國際一流水準。而在飛機改裝前，必須先完成工程設計修改，其過程及牽涉的技術，與新飛機的發展相類似，飛機設計、製造正是漢翔的強項。

漢翔從軍用機、民航機設計製造到發動機設計製造都有亮眼成績，近年更突擴大產品線進入飛機內裝市場，自行研發的航空座椅，繼前年獲得民航局TSOA技術標準件核准後，今年還獲得台灣首張美國聯邦航空總署（FAA）的航空座椅設計許可證書，證明漢翔的適航認證能力達到了與國際標準同步的水準，佈局航空座椅行銷通路，將是漢翔未來的營運重點之一。

(中時 )