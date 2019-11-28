身障孩子們挽起袖子、脫下鞋襪，種下一棵棵小樹苗，象徵茁壯成長與無限未來。（許哲瑗攝）

DIY寶特瓶風車，帶給孩子們滿滿成就感。（許哲瑗攝）

時值歲末年終，樹林區公所日前邀集「大安庇護農場」、「樹林星樂小站」的身障孩子們一起遊樹林，規畫山佳車站小旅行、DIY寶特瓶風車、溫馨大圍爐等活動，並帶著身障孩子們挽起袖子、脫下鞋襪，種下一棵棵小樹苗，象徵茁壯成長與無限未來，盼透過實質行動，給予弱勢族群鼓勵，一起溫暖過冬。

樹林區公所表示，2016年起推動歲末送暖活動，今年邁入第4年，除了大安庇護農場的36位庇護員工參與外，在新北市自閉症協會協助下，邀請到16位樹林星樂小站的身障孩子一同共襄盛舉，眾人從山佳火車站出發，欣賞3D立體彩繪及馬賽克藝術拼貼牆，活靈活現的火車、礦坑等地景藝術，讓孩子們看得目不轉睛。

接著來到南園社區發展協會，由專人指導孩子們製作寶特瓶環保風車，從組裝、彩繪到裝飾全都一手包辦，最後在郊外的農莊栽種一顆顆小樹苗並圍爐共餐，相約樹苗茁壯後，再一起回來收成，孩子們也為公所同仁送上自製的沐浴鹽，為活動畫下句點。

區長陳奇正表示，大安庇護農場以園藝服務為主，由身障者自產自銷園藝小盆栽、木工藝品及草本手工皂等產品，培育自給自足的能力，區公所盼能以實質行動，表示鼓勵與支持，拋磚引玉邀集社會大眾共襄盛舉，共創友善的樹林好生活。

(中時 )