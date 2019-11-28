美國總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》讓外界十分關心華府與北京之間的緊張關係，不過外媒解讀川普簽署法案動機，是美中貿易談判已大致底定的先行指標。

美國總統川普27日正式簽署「香港人權與民主法案」和「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，他發表聲明說，他基於對大陸國家主席習近平、大陸和香港人民的尊重簽署這些法案，這些法案是在希望中國和香港的領導人與代表，能夠友好地化解分歧，川普深知就算使用否決權，也會被國會以三分之二的支持票數推翻，最終選擇在感恩節前夕宣布正式簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》。

外界認為，美中政府都試圖把香港議題與貿易談判議題淡化。但喬治城大學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，川普如今決定簽署《香港人權與民主法案》，表示他可以在北京面前展現強硬的決心，不會全盤打亂貿易談判，他進一步說道:「在貿易談判中，簽署法案是一個重要訊號，現在真正的問題在於，總統將來要怎麼使用這些新權力，或許他的這步棋能被理解為先行指標，讓美中貿易談判基本上已大致底定。」

(中時電子報)