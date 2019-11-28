勞工職業災害保險及保護法草案今天通過勞動部法規會審議，包括只要受僱於登記有案的業單位勞工、無一定雇主或自營作業的職業工會勞工皆是強制納保對象，而投保薪資則為基本薪資至可涵蓋9成的勞工薪資水準，目前估計為7萬2800元，以平均費率0.21％計算，每月保費為49元至153元不等，估計年底前可送至行政院審議。

目前勞保條例規定，4人以下受僱勞工為自願加保，但如果沒有自行至職業工會加保，發生職災時沒有給付保障，部分如營造業臨時工等，受僱於自然人僱主勞工，沒有加保管道未加保，導致沒有職災保險保障；勞保因為綜合保險，投保薪資上限較難涵蓋勞工薪資水準，也不利縮小給付與勞基法職災補償責任差距。

勞工職業災害保險及保護法草案規定，只要受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，皆強制納保；無一定雇主或自營作業的職業工會勞工，仍是強制納保；臨時或短期受僱於自然人雇主的勞工，納為特別加保對象，提供簡便加保措施。

草案規範，受僱於登記有案事業單位勞工，保險效力從到職日計算，即使雇主未辦申報手續，勞工遭遇職災時，仍可以請領保險給付，但也提高未申報處罰額度從2萬至10萬，並可以連續處罰；針對未申報期間發生職災，勞工請領保險給付，可再處雇主10萬至300萬元罰鍰。

至於給付的水準，如第2年的傷病給付從平均月投保薪資從50％提高至70％，失能、遺屬年金改按投保薪資一定比例給、刪除年資採計規定；而失能年金則分為完全失能、嚴重失能及部分失能3級，給付標準分別為投保薪資的70％、50％及20％；遺屬年金則按平均月投保薪資50％發給。

勞動部官員表示，法規會今天審議完畢後，將請各司處綜整法規會意見，預計在年底把草案送至行政院審議。

(中時 )