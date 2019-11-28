今（28）下午2點立法院長蘇嘉全召集協商，將《礦業法》修正案安排在「院長協商」中的第四個議程，卻因在野黨團均未出席而散會，環團呼籲政府加強朝野溝通，勿草率了事。

環團同時籲立法院長蘇嘉全能於下週繼續排協商，完成二，三讀，徹底兌現民進黨政府和蔡英文總統的礦業改革承諾，不要辜負全民「礦業改革」的意志，善盡立法委員的責任，完成礦業修法，以回應25萬人「礦業改革守護山林」的連署，讓民進黨口口聲聲「愛台灣」的口號有實際作為。

廣受人民重視的《礦業法》修正案前後經歷十五次的討論，跨黨派立委們努力了快三年，終於將13個修法草案版本收攏為三個要點，即「既有礦場的加強管理」、「距離聚落的安全距離」和 「原住民族權利保障」，環團籲立法院長蘇嘉全能在協商中重視此修正案，立院這會期到12／31才結束，務必讓《礦業法》在這會期順利通過。

如今下午協商竟以散會告終，黃表示礦業法協商議程各界都引領期盼，但今天卻因在野黨團未出席而取消。我們對此強烈不滿，同時也呼籲蘇嘉全院長加速溝通，在僅剩一個月的屆期中，再度安排礦業法協商，完成執政黨修正礦業法的承諾。

(中時 )