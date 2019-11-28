2020總統大選將近，國民黨總統參選人韓國瑜民調仍落後總統蔡英文，最終能否逆轉戰局成外界關注焦點。有網友將去年此時的民調拿出來對比，發現當時韓國瑜滿意意度為62%，蔡英文滿意度則為15%，與現在情形相反。該網友直言「一年內翻轉原本民進黨穩贏的選區，又再一年內讓聲望最低的人贏過聲望最高的人。韓總真的是政治界奇人」！

網友Lime5566在PTT發文提及去年此時的TVBS民調。當時針對國內主要政治人物，包含總統、行政院長、直轄市長或參選人，及政黨主席、前總統等近期較受到矚目的政治人物，共12位進行聲望調查，了解民眾對他們近期表現的評價。當時韓國瑜滿意度62%居冠，不滿意度為20%；柯文哲滿意度61%位居第二，不滿意度22%。其次為桃園市長鄭文燦58%、侯友宜54%，前四名聲望均在五成以上。蔡英文滿意度15%、不滿意度64%。其餘包括朱立倫滿意度43%、不滿意度25%。賴清德滿意度27%、不滿意度50%。蘇貞昌滿意度26%、不滿意度43%。吳敦義滿意度18%、不滿意度66%。

該網友直言，一年內翻轉原本民進黨穩贏的選區，又再一年內讓聲望最低的人贏過聲望最高的人，「韓總真的是政治界奇人」。

對此，網友紛紛表示「當時韓國瑜還沒有就職高雄市長」、「幫韓粉崩潰一下」、「那時候柯粉超嗆的，到處說2020教訓民進黨蔡英文」、「唯一沒改變的我看就是吳敦義」、「感覺只是綠營沈默，藍白超大聲」、「那時候一堆柯韓粉」、「當時就是綠的都有點不滿意，到了年中大量歸隊，現在則是鐵版一塊超團結」、「可見得台灣人多容易被帶風向」、「我是蔡英文的那15%」。

(中時電子報)