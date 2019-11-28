高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路動土典禮引發中央地方對摃。內政部繼上午發出新聞稿後，下午部長徐國勇又在臉書開砲，指相關工程經費是中央全額補助。高雄市政府不要因為市長韓國瑜請假而耽誤高雄經濟發展的機會，「以個人理由延宕高雄經濟發展」。

徐國勇在臉書中說，橋科聯外道路友情路拓寬的所有經費是中央全額補助！工程發包、施工等由高雄市府處理，中央與地方是合作夥伴關係。

今天開工，是中央地方共同決定的，高市府工務局先前皆表達將全力配合。

徐國勇並指，高雄市府卻因無市長（市長請假）而以議會開議中為理由不欲開工，是「以個人理由延宕高雄經濟發展」，更是將責任不當地推卸給議會，嚴重損害高雄市民權益及經濟發展。

徐國勇說，不要因為市長請假而耽誤高雄經濟發展的機會，內政部仍希望與高雄市府繼續合作推動橋頭科學區相關建設，促進高雄市經濟發展與繁榮。

(中時 )