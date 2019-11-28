金門機場上月因野狗闖入遭航警人員射殺，今天時代力量立委徐永明質詢農委會時表示，除射殺難道沒有別的方式了嗎？呼籲農委會關注動保議題。

立法院經濟委員會今天針對「野生動物保育法修正案」、「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」進行審查與專案報告，農委會由副主委黃金城代表出席。

10月23日總統專機即將降落之際，金門機場傳出跑道上有3條野狗闖入，由於正值航班起降尖峰時間，航警人員因抓不到狗，最後只好搬出散彈槍擊發5顆子彈，將2隻野狗擊斃，另一隻野狗則是受傷後被捕，造成多個航班受影響。

徐永明表示，桃園機場遭遇野狗入侵，會先緊急封閉再另行驅離，質疑金門航警人員直接用散彈槍射殺野狗，有執法過當之虞，尤其事件發生在總統班機起降之際，難道不會延伸出國安議題？

農委會副主委黃金城坦言，基本上不管是野狗還是野鳥擅闖，農委會都建議用驅離來取代射殺，會再向地方政府要求改善。

徐永明也提到網路上有商家公開販售捕鼠夾，疑似違反動保法，對此農委會指出，不管是販售還是製造捕鼠夾都違法，日前已發文地方政府要求下架相關產品，會持續做好監督工作。

(中時 )