金門機場上月因野狗闖入遭航警人員射殺，今天時代力量立委徐永明質詢農委會時表示，除射殺難道沒有別的方式了嗎？呼籲農委會關注動保議題。
立法院經濟委員會今天針對「野生動物保育法修正案」、「國有林地現供農作使用處理方式檢討解除辦理進度」進行審查與專案報告，農委會由副主委黃金城代表出席。
10月23日總統專機即將降落之際，金門機場傳出跑道上有3條野狗闖入，由於正值航班起降尖峰時間，航警人員因抓不到狗，最後只好搬出散彈槍擊發5顆子彈，將2隻野狗擊斃，另一隻野狗則是受傷後被捕，造成多個航班受影響。
徐永明表示，桃園機場遭遇野狗入侵，會先緊急封閉再另行驅離，質疑金門航警人員直接用散彈槍射殺野狗，有執法過當之虞，尤其事件發生在總統班機起降之際，難道不會延伸出國安議題？
農委會副主委黃金城坦言，基本上不管是野狗還是野鳥擅闖，農委會都建議用驅離來取代射殺，會再向地方政府要求改善。
徐永明也提到網路上有商家公開販售捕鼠夾，疑似違反動保法，對此農委會指出，不管是販售還是製造捕鼠夾都違法，日前已發文地方政府要求下架相關產品，會持續做好監督工作。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。