長庚醫療財團法人首次出版永續發展報告書即獲佳績。（由左至右）公關室黃琪津、桃園長庚院長楊政達、主委程文俊、基隆長庚院長陳建宗、公關室副主任夏曉風。（長庚醫院提供）

成立43年的長庚醫療財團法人今年首度發布永續發展報告書，即從197家機構中脫穎而出，今天獲頒2019年「TCSA台灣企業永續獎」報告類白金獎，成為國內首家榮獲此一殊榮的醫院。

TCSA頒獎典禮今在圓山飯店舉行，長庚決策委員會主委程文俊表示，醫院是照顧人身健康的事業，也是長存仁心且需持續創新的志業，醫療產業在邁向全球永續發展目標上，扮演了舉足輕重的角色。

他強調，長庚醫療財團法人持續透過「科技、團隊、醫療、人文、資訊與創新」等六大願景，全方位穩健朝向醫療高品質目標邁進，並以「醫院治理、醫療品質及創新、同仁關懷、社會公益、環境永續」等五大面向接軌國際，實踐永續作為。

長庚醫療財團法人表示，長庚醫院積極實踐綠色理念，主動以綠建築標準更新既有建物，2015年林口長庚紀念醫院的質子暨放射治療中心，領先全亞洲取得美國「LEED-HC醫療產業白金及綠建築認證」，同時獲得台灣「EEWH-BC鑽石及綠建築」標章。該中心一年減少了1224公噸二氧化碳排放量，用水量也減少了61%。

2019年長庚醫院開創門診智能報到、藥局智能調劑、病房智能電子白板等智慧功能，推手程文俊主委獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」，長庚醫院也成為台灣首家通過「美國醫療資訊暨管理系統協會」之「電子病歷水準模型」第7級最高級實地認證的醫院，成功樹立智慧醫療機構的新典範。

程文俊指出，長庚醫院時時自我惕厲，精進核心專業技術，於2017年成功完成亞洲首例人工電子眼手術。近年亦透過「AI核心實驗室」，將世界最先進的創新技術，應用於臨床醫療照護。

此外，長庚醫療財團法人秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，年平均投入8.9億元新台幣於社會公益支出，並以醫療、保健和關懷為社會公益的三大主軸，積極推動「兒少保護計畫」、「長庚運動醫學公益計畫」、「員工參與公益服務方案」、「雲林社區健康照護中心」以及「長庚宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」等5大重點公益專案，一年約442萬人次民眾與學童獲得資助與關懷照護。

長庚醫療財團法人「永續發展報告書」由台灣永續智庫CSRone顧問團隊輔導、規劃，並經過國際機構英國標準協會BSI第三方嚴格標準審查與獨立保證，充分揭露本法人在治理、環境保護與社會參與的具體作為與績效，今年首度發布永續發展報告書，即榮獲「TOP50台灣企業永續報告獎—醫院白金獎」，是台灣醫療產業唯一獲此殊榮的醫院。

(中時電子報)