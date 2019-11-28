高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路動土引起中央地方大戰，政務委員張景森今天也摻一腳，在臉書批評高雄市副市長葉匡時，有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長!天佑高雄！

張景森今天參加主持橋頭科學園區友情路動工儀式，他表示，這工程是科學園區的一部分，中央出錢、地方執行。完工之後，有了通暢的連外道路，後續區段徵收和廠商建廠才能夠順利進行。

他說，本來是高高興興的一件喜事，日期早就訂了，中央和地方都很期待。誰知道高雄市政府一位副市長昨天晚上突然貼FB，杯葛動工，說要選個黃道吉日再來辦動工。還責問中央説：「不知道中央在急什麼？」

張景森並諷葉匡時，「天啊！他居然不知道台灣和高雄現在在急什麼！現在有67千億回台的投資正等著土地要建廠，你的工程都已經發包，還不趕快動工，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，你高雄還要發什麼大財？」

(中時 )