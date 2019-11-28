TVBS原創網路節目《不推怎麼行》，由莎莎及廣場舞達人Max主持。本周兩人一起體驗當一日美食外送員，距離莎莎上一次騎機車，已經是4年前的事情了。因此要出發前，莎莎得知一整天行程，她只有出發時會坐在車內，其他都要自己騎車，超驚訝對工作同仁表示：「什麼！我以為中場你們會幫我騎！」當天的任務是由莎莎跟Max外送換食物，送餐前，莎莎穿著女僕裝，跟著Max在草地上先品嚐等等要送的食物，Max逗趣的說：「你不覺得這樣很像在國外的公園野餐嗎？」但真正在體驗外送時，Max一溜煙的把車騎走，讓追在後頭的莎莎大喊：「Max我們不是真的在外送啦！你騎太快了！」

莎莎上一次騎機車是4年前。（TVBS提供）

莎莎跟max擔任外送員。（TVBS提供）

由莎莎領軍的網路原創節目《不推怎麼行》即將堂堂邁入第三季，Facebook單集最高觸及人數就有130萬人，YOUTUBE單集最高觸及達近千萬人。像在10月25日的播出，莎莎帶著愚婦團到韓國爆買，當集YouTube播出累積曝光達到957.8萬，觀看次數25萬，FB觸及130萬。更多精彩內容請鎖定TVBS食尚玩家粉絲團和食尚玩家YouTube頻道，每周三晚間八點《不推怎麼行》。

(中時 )