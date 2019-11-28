▲南投溫泉季系列活動～埔里溫泉知性之旅，天泉溫泉會館將開放戶外SPA池讓民眾享受免費泡湯。（楊樹煌攝）

南投縣溫泉季系列活動，繼首站的泰雅溫泉季之後，30日將在埔里鎮鯉魚潭風景區推出「i慢玩～埔里溫泉知性之旅」，除有音樂、舞蹈、吉他等精彩表演、溫泉蛋及各式溫泉點心品嚐，民眾並可享受戶外SPA免費泡湯。

埔里鎮公所指出，埔里鎮的鯉魚潭每年11月都會舉辦南投溫泉季系列活動，本次活動以運動健康的思維發想，並結合「森林越野」以及「優質溫泉」概念，推展全民休閒運動，以促進大埔里地區觀光發展。

埔里鎮長廖志城表示，天氣漸涼，正是泡溫泉的好時機，尤其泡溫泉有助身體健康、消除疲勞及放鬆肌肉，30日在埔里鯉魚潭天泉溫會館舉行的溫泉季開幕，歡迎全國民眾一同來南投埔里泡湯、吃美食及賞風景，揮別疲勞，享受充滿正能量的假期。

埔里鎮公所農經觀光課指示，埔里溫泉季系列活動將在上午10時舉行開幕式，當天活動有音樂、舞蹈、吉他等精彩表演、並有溫泉蛋及各式溫泉點心品嚐，同時開放戶外SPA池讓民眾享受免費泡湯，現場也有手作DIY及小朋友最喜愛的各式氣球等，歡迎全國民眾來埔里遊玩。

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