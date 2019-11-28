【旺董開講】《大陸不相信蔡英文？九二共識？一國兩制？民進黨台獨黨綱？》- 真道理性，真愛台灣 - 蔡衍明

旺董蔡衍明今（28）日繼續開講，並在Youtube直播中談到兩岸關係。旺董表示，台灣未來的問題是兩岸問題，兩岸好台灣才會好，兩岸之間的溝通是真的有問題，希望政治人物不要為了賭氣來導致兩岸之間的波瀾。全文節錄如下：

各位朋友大家好，有人反映因為我講過的太多，然後大家看我的（影片）不知道哪個看過、哪個沒看過，所以我現在要請我們的小編看怎麼編排，讓大家以後比較知道這個（影片）有沒有看過，包括我自己在說的，是我有說過、還是沒有說過的，還是說重複的，我自己有時候會混在一起。

但是我想，講重複的也沒關係，反正很多事情我觀念都是一樣的，我會越說越清楚的；我想最近（我）都有說過無色覺醒的十大主張，很多不認同我們的媒體也都在批評我的無色覺醒；但是拜託各位好朋友，大家看無色覺醒的十條，你們慢慢地一條一條看，他們到底是要批評我什麼？我那十條到底哪裡對不起台灣？（哪一條）沒有為台灣考慮？

你要是認同我說的，你們（要把）無色覺醒這十條替我們宣傳一下，因為這十條我感覺關係到台灣的未來、這十條絕對不是我個人的私心，這（一點）先和大家說明一下，拜託大家，不然你看電視有時候都在批評（無色覺醒），硬拗說韓國瑜簽無色覺醒就是賣台，你看這十條，到底我有沒有賣台？尤其呢，我裡面說的就是：「民進黨、國民黨、共產黨來比賽愛我們台灣」這句到底哪裡不對？

我們站的是我們老百姓的立場，你說那一句不對、這句哪裡不對，比賽愛我們不對？比賽跟別人吵架才是對的嗎？愛我們、對我們好，就是表示讓我們日子過得好，我們百姓追求的就是要過好日子嘛！是不是？當然啦！我看有一些人對我的意見就是說我親共，我是親中，因為我認同我是中國人；中華民國就是中國，我想在我這個年紀的人一定認同的，是不是？

我這個年紀的人以前還在（分）外省人，還有一些咬橘子（意指外省人），外省人的意思是什麼？外省跟本省（的意思）就是：外省（和本省都屬於）同一個國家的才有外省，外省、本省，合起來不就是一個中國嗎？而且，依中華民國憲法，國土也包括那些外省，我想這是基本的道理，我們不需要去爭辯，我們應該要想未來的日子要怎麼過得比較好。

也有人都在反映說，你看你都替大陸、中共在欺壓我們中華民國，其實你們都沒有把根本的問題提出來；我今天想說的就是，比較敏感的九二共識跟一國兩制，這兩項都一直被人汙名化，其實九二共識是什麼？各位朋友你們知道嗎？大陸這裡也有趣，台灣也是很有趣，大家都在說九二共識、九二共識，其實九二共識的基本精神就是：我們跟大陸都同國的，我們兩岸不是國與國之間的關係，我們是同國的，就叫做中國，這是基本觀念。

你看國民黨也是很有趣，我（國民黨）認同九二共識、一中各表，但是我（國民黨）不認同一國兩制，這實在是矛盾啊！如果讓我說起來，既然你（國民黨）認同兩岸是同一個國家，你（國民黨）又不認同一國兩制，那是不是變成一國一制？這就真的變成我們所憂慮的，我們台灣人一直在憂慮說：你中華人民共和國就是要來統治我們台灣了！一國一制就是這個意思，是不是？照你（國民黨）說應該是一國三治、四治，這個治呢，不是制度的制，當然制度的制也是（可以），是治理的治就對了！

一個國家幾個不同的制度和治理方式，我們是不是就會比較放心？這樣大陸也會安心，譬如說：大陸是怎麼樣（對待台灣），從蔡英文當選以後，你們就感覺他們（大陸）對台灣（的態度）一直都（是）壓制台灣、壓制我們中華民國，其實問題點在哪裡，大家應該要搞清楚，為什麼國民黨的時候他（大陸）不去壓制他（台灣），馬英九的時期就每樣都好，蔡英文的時期就每樣都差、對我們都很差，其實根本的原因在哪裡？

根本的原因說起來挺簡單，就是蔡英文代表民進黨，民進黨的黨綱裡面有一條台獨黨綱，就只是因為這樣而已！不然（站在）我們的立場，我們台灣人常常會覺得：你（大陸）怎麼看外省人就看得起？看我們台灣人做總統就看不起？不是，其實很簡單，就是（因為）這條而已，要是蔡英文當選，你把台獨黨綱拿掉，我想他（大陸）也一定會對我們好，他（大陸）要是不對我們好，我們反對他（大陸）也都是很合理的，哪裡會不合理？因為你（大陸）沒有把我們當做自己人，是不是？因為民進黨的台獨黨綱還在，所以他（大陸）沒辦法認同民進黨，而且蔡英文，也是中華民國的總統、領導者，他（大陸）當然也就反對你（民進黨）！

不然照道理說，共產黨跟國民黨是有世仇的！跟民進黨、跟我們台灣人哪有什麼仇恨？當初爭執是國民黨跟共產黨在爭執，就不是民進黨跟共產黨在爭執，其實最根本的道理就是民進黨裡面有這條台獨黨綱，所以你（民進黨）變成讓他們不放心，我為什麼一直在講：我們台灣的未來、兩岸很重要，兩岸說起來沒有那麼複雜，兩岸若好、台灣才好，這句話我說好幾年了，我相信很多人都認同我說的，大家都想說：一定要國民黨當選、兩岸才會好，是為什麼民進黨當選，台灣就不會好？其實就是一個台獨黨綱而已！我個人認為是這樣子，我相信如果比較了解大陸的人也應該是認同的，不然你（大陸）沒有理由只相信國民黨、不相信台灣人，不可能的事情嘛！我覺得這是根本之道。

人家說我親共。不是，我是認同我是中國人，但是共產黨我真的很佩服，我90年初去大陸到現在，你看這變化，他們要是不厲害，這一個國家怎會如此強大？如果有個90年代去過大陸的人，跟現在你去大陸（相比），你能不佩服嗎？他們的制度也是一直在改變、一直在進步，我是覺得說，接下來九二共識就是認同我們是同一個國家，兩岸之間不是國與國之間的關係就好了，

其實他（大陸）也沒有要跟你（台灣）怎麼樣統治，他們（大陸）就說了、習總書記也說過了：心靈契合、和平統一。心靈契合就是歡喜、甘願，再來統一嘛！你（台灣）不要讓他們擔心，你（台灣）不會給他（大陸）台獨就好了，你（民進黨）把台獨黨綱拿掉、課綱再把它改回來，不然說一個比較難聽的（話），我們台灣是一個粗淺的民族嗎？中國是有5000年的歷史，我們讀歷史讀起來，我們有很多很光榮的一面、也有很淒慘的一面，這樣不就表示我們有一個、又複雜、又有過去（的歷史），我們經常在取笑一個國家的歷史只有幾年，我想基本的原因就是在這裡。

很多年輕人一直認為他（大陸）一直在欺負我們中華民國，要說國旗也好、什麼比賽也好，其實他們內心就是你只要不台獨，尤其現在大陸那麼強大，他們（大陸）也非常有自信，你只要不台獨，其實他們（大陸）什麼都可以對台灣好，我想基本觀念很多人認為說：你（大陸）就（因為）我們台灣人做台灣的領導者，你（大陸）就對我們特別的差，那麼的壞、那麼的差，其實是牽扯到民進黨有個台獨黨綱，這是我個人的看法，但是我認為事實也是如此。

這就是為什麼我一直到目前一定要支持韓國瑜，因為民進黨有時候把兩岸逼到一點回頭的機會都沒有，你（民進黨）為了要操作選舉、操作兩岸的對立，這樣對我們中華民國兩千三百萬人公平嗎？難道要（我們）一直生活在恐懼（當中），可以讓自己每天生活過得更好，就要這樣讓大家每天都煩惱。

其實我對台灣政治真的失望，這麼多黨，尤其現在你說民眾黨也好、親民黨也罷、新黨也好，大家都是說要做這次的選舉，這個立法委員都是想要做一些關鍵少數的政黨、關鍵少數的立委，什麼叫做關鍵少數的立委？就是大家認為這一次即使選完了、2020年不管誰當選以後，還是會藍綠惡鬥，是不是這樣？然後呢，你們這些小黨的立委（的心態）：我是要依靠這邊、還是要依靠那邊，（或者大選後）再來選擇依靠哪一邊，靠這邊這裡贏、靠那邊那邊贏，你們的心態到底是怎麼樣？你們有為兩千三百萬人想過沒有？你們是利益的立委？還是正義的立委？應該是對的事情就是要支持，哪有說少數立委綁架正義？這就是自私的心態，對就是對、錯就是錯，難道不是嗎？這樣你才是真正值得人家認同、佩服的政治人物。

我常常這樣說，學自由民主不是說大家選出來的人物，當選者你到底是什麼心態？人家一票票的投給你，是對你的信賴，那你呢，你不能辜負別人對你的信任，而且你的義務、你未來的責任是什麼，這才是重要的，不是說我選中了、我接下來就可以亂來亂搞。

這是我最近幾天看電視，包括我們中天也好，或是其他電視台也好，新聞都在罵來罵去、黑來黑去，我們中天就只有為韓國瑜解釋來解釋去，這都是在說廢話一大堆，買一個房子有什麼稀奇？這個就很簡單，韓國瑜你可以說你要是犯罪就被抓去關，買房子本來就是大家都想要買的，有違法還是沒有違法？這樣就好了，想要多賺錢是每個人的慾望，因為韓國瑜也是個人、不是神，這都是人性的光輝，這樣說起來就好了。

現在離2020剩下多少的時間，這樣算下來只剩下50天的時間，你只剩下50天，應該要說你要是選上了你要做什麼，你到底有什麼重要的政策想要改進，不是只有說我現在準備要補貼多少；這樣說補貼多少，好像是買票一樣，應該說你有什麼新的想法來改變整個台灣，到目前我看起來，坦白說，我內心是失望的。

當然韓國瑜跟蔡英文兩個人說起來，蔡英文有這個台獨黨綱兩岸就不可能好，這麼簡單的事情，台灣人會不會去計較你有沒有台獨黨綱，你（蔡英文）把它（台獨黨綱）拿掉就好了，這樣兩岸就好了、兩岸就太平了，我們再來要求說大陸你到底有沒有把我們當成自己人；有，那你要怎麼來幫助我們？不然我們台灣現在跟大陸的省比較起來，別人成長很快的、我們成長都很慢的，我們的基數有多大？我們跟上海比就好了，我們輸上海有多少？輸別人太多了，當然這個說起來是有一點激動，因為不到50天而已。

不過我要說的就是：拜託大家相信我，我絕對不是說我以後要來邀功，或是要有什麼利益，你們放心，其實就是大家都站在一般老百姓的想法，因為台灣這樣，說比較難聽，說起來比較（讓人）見笑，大家加油比較重要，不要再爭來爭去；我也希望這些政治人物，你們不要再想選完以後絕對會再有藍綠惡鬥，我希望韓國瑜要是有機會當選，以後不要再說：因為國民黨的立委不過半、我什麼政策都沒辦法做，你要是有這個想法就對不起支持你的人，你應該要來想很多事情，你認為應當要做的（就要去做），因為大家投票給你就是因為信任你，希望你能帶我們去一條又寬又大又對的路；以後絕對不能說：立委不過半、什麼作為通通沒有，你可以說哪一些事情我（韓國瑜）堅持一定要做，即使說立法院裡面又在藍綠惡鬥、少數關鍵的小黨立委又在從中作梗，我（小黨立委）來靠你這裡有利益、我（小黨立委）來靠你那裡有利益，這樣來搞整個台灣。

你應該（這樣做）、這是我的建議，到時候要認為說什麼事情是一定要做的，就算說有一些立委在反對你，你直接公告出他們的名字，你要是認為做的事，是肯定對得起台灣人民的時候，你可以公告都是哪些立委在反對你；當然這是我個人想法，希望你也可以做得到，不然你選一個總統、不然大家拼命地支持你，我們要是為了支持你被別人罵得要死，說我們是紅色媒體或是其它流言蜚語，去給別人黑來黑去，目的為了什麼？目的就是為了（你）能給我們帶去一條對的路、好的路，而且你要真的有作為，如果沒有作為的話我們會很失望的。

好幾天沒有說，一說就稍微有些激動，但是我說的都是心裡的話，稍晚我想一下再繼續來說，抱歉，前幾天都在忙旺旺孝親獎，這之後再來說，謝謝，BYE BYE！

(中時電子報)