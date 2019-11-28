李連杰和兩個女兒合照。（圖／翻攝自jetli IG）

李連杰今年10月出席活動同框馬雲。（圖／翻攝自jetli IG）

56歲「功夫皇帝」李連杰近年來常被拍到垂垂老矣的驚悚老態，過去常被拍到頂著光頭造型到各地趴趴走的他，今年5月突然被拍到頭上長出黑髮，今(28日)李連杰在IG分享參加女兒的成人禮，拿下帽子的正面照首度曝光，可見他黑髮濃密，臉上的皺紋也少了很多，瞬間年輕20多歲。

李連杰今年9月被拍到現身「電影小鎮」，一脫過去蒼老駝背老翁模樣，戴著鴨舌帽的李連杰看來精神奕奕，一頭黑髮更讓外界十分驚奇。今他罕見曬出和兩個女兒Jane與Jada同框照，打卡寫下：「參加女兒的法國成人禮」，他親密摟著兩個女兒，外貌大回春，網友也讚：「杰哥恢復的不錯」、「女兒挺漂亮」、「祝福」、「看起來溫馨」。

去年李連杰上魯豫節目，問到近年常傳出死亡或殘疾等烏龍傳聞，李連杰大方表示沒關係，「因為我老了，沒拍電影，別人就說我殘廢、病了」，自嘲至少目前沒替輪椅代言，至於衰老近照被熱傳，李連杰高EQ說：「有誰不老呢？我也會懷念青春，衰老本身是很正常的事」。

(中時電子報)