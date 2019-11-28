溪湖高中學生與日本新潟藝專學生，透過藝術學習建立好友誼，設計漫畫插圖並製作成胸章，作為彼此的紀念品。（吳建輝攝）

雙方學生透過學習與交流，相互體驗對方不同的文化與教育。(吳建輝攝)

彰化縣溪湖高中2016年與日本新潟藝術及設計專門學校簽訂合作協議，雙方學生透過學習與交流，相互體驗對方不同的文化與教育，讓學生在校內就能與海外學生交流，28日由校長加藤一人帶隊4度到彰化溪湖高中參訪，溪湖高中也準備鋼管5重奏來迎接他們的到來。

此次日本新潟藝專師生訪問團，由校長加藤一人親自率領包括教務部長畑野主任等共53名師生，溪高將台日雙方學生，混合編成12組進行分組交流，溪高學生帶著遠道而來的日本學生參觀校園及辦學特色，日方也展現藝術設計專門學校的專業能力，設計漫畫插圖並製作成胸章，作為彼此的紀念品。

楊豪森校長表示，不是所有同學都能夠參加學校辦理的國際教育旅行，因此積極與日本新潟藝術＆設計專門學校洽談，以結盟的方式簽屬簽訂合作協議書，每年由加藤校長帶領學校主任及學生，到溪高參訪，讓學生用英語介紹校園特色， 讓日方學生對溪高有進一步的認識。

楊豪森說，而為了提升學生的國際觀，除了與日本交流之外，也在校內開設選修法、西、德、日、越等五種外語課程，還建置視訊會議設備，讓學生可以與外國學生進行線上面談，拓展國際視野，也希望未來孩子在面對不同的語言，文化，能夠更自信從容地走出台灣，勇闖世界。

(中時 )