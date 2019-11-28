為強化5G城市布建整合，華潤置地聯合華為、中國電信共建5G產業生態創新聯盟，全面啟動數位化戰略佈局，並透過技術合作，協力打造「智慧城市示範區」。

就在上個月，工信部宣布「5G商用正式啟動」，隨著5G大朝將至，自動駕駛、機器人、24小時智能監控、VR／AR遨遊世界等，顛覆人們現有生活，為了解鎖更多的互聯設備潛力，尖端企業的跨界合作將會越來越密集。

在大陸，華為、中國電信、華潤置地展開合作。華為目前已在全球建設4萬多個5G基站，全球發布世界首款基於3GPP標準的5G終端芯片，以智慧城市最新理念5G＋AI，開啟智慧城市孿生時代；中國電信則在全球運營商中率先發布5G技術白皮書，5G信號覆蓋全國近50個城市，北京、上海、廣州，深圳等17個城市發展5G創新示範；至於華潤置地，以「2＋X」發展模式賦予城市土地新價值，助力城市建設和美好生活的實現，結合自身業務特點，制定智慧園區發展戰略。

(旺報 )