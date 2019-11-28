提供癌症患者及家屬心理支持，緩解他們面對疾病的恐懼及焦慮，亞洲大學附屬醫院成立癌症資源中心，透過醫療團隊及院內軟硬體設施守護患者健康，同時藉由轉介社會資源、心靈諮商與溝通等方式提供病友情緒支持，幫助癌友重拾生活節奏，獲衛福部認證。

42歲、住在霧峰區的吳姓民眾今年初發現罹患乳癌，未婚的她仍抱持夢想、希望有一天能結婚生子，一度拒絕化療，家人苦勸未果，亞大醫院癌症資源中心個管師受託介入，經過溝通、協助吳女了解情況，她才願意接受積極治療。

另名住在草屯、56歲的張姓民眾，去年被檢出罹患右側腎細胞癌併骨轉移，他在治療過程中因嘗試多種藥物都不見效且出現副作用，一度喪志，之後轉診至血液腫瘤科接受免疫治療1年、再透過手術切除骨腫瘤，目前恢復良好，直說中心真是「神隊友」。

亞大醫院癌症資源中心黃姓個管師說，癌症患者最需要的是心理支持，以張姓病患為例，他的妻子罹患腹膜癌，夫妻倆都罹患癌症，對家庭來說是很煎熬的事，個管師透過持續與病患溝通、聊生活上大小事，調整他們的情緒，再配合用藥，才能成功對抗病魔。

根據衛福部統計，目前全球癌症治療人數多達65萬。中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任暨亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主治醫師葉士芃指出，被診出罹患惡性腫瘤對患者及家庭衝擊很大，透過癌症資源中心的個管師評估、溝通及協調，能降低患者恐慌、減緩家屬照顧壓力。

葉士芃強調，亞洲大學癌症資源中心是南台中與南投唯一獲衛福部認證的醫院，讓患者能就近獲得所需服務，透過癌症治療及照護衛教、個人與家庭情緒支持、社會資源諮詢與轉介等資源，幫患者返回正常生活。

(中時 )