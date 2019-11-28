市府透過將母語學習的重要性深耕推廣，並藉多元的母語學習，不只原民語、台語及客語等，還有學習東南亞七種語言、文化的新住民孩童，都可以感受到台灣對母語、國家的重視。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府透過將母語學習的重要性深耕推廣，並藉多元的母語學習，不只原民語、台語及客語等，還有學習東南亞七種語言、文化的新住民孩童，都可以感受到台灣對母語、國家的重視。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府透過將母語學習的重要性深耕推廣，並藉多元的母語學習，不只原民語、台語及客語等，還有學習東南亞七種語言、文化的新住民孩童，都可以感受到台灣對母語、國家的重視。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府透過將母語學習的重要性深耕推廣，並藉多元的母語學習，不只原民語、台語及客語等，還有學習東南亞七種語言、文化的新住民孩童，都可以感受到台灣對母語、國家的重視。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府透過將母語學習的重要性深耕推廣，並藉多元的母語學習，不只原民語、台語及客語等，還有學習東南亞七種語言、文化的新住民孩童，都可以感受到台灣對母語、國家的重視。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市大力推動本土及新住民學習語言的規劃，並重視多元閱讀對孩子的重要性，市議員陳薇仲及王醒之於28日在基隆市議會的聯席審查會上，要求市府對基隆在地的多元語言學習的規劃，做出更詳細的解釋，教育處代處長陳淑貞指出，市府不僅重視海歸學生的自身母語學習，也為在地學生了解客語、台語、原民語等多元在地語言課程的「必選修」做出詳盡的安排，她說「基隆對母語教學的重視，從來沒有減少」。

陳淑貞表示，市府近年以語言的沉浸式教學方式讓基隆在地的學生，透過將自身完全沉浸在特定語言的教學環境之中，最沒有壓力的吸收多元語言，例如：基隆在地的國小就攜手附近店家成立母語商店，讓學生以母語向店家購買產品，透過提供各種學習母語的管道。陳淑貞指出，市府透過將母語學習的重要性及基本概念深耕推廣，並期盼藉多元的母語學習，不只是在地的原住民語、台語及客語等，還有學習越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等官方語言、文化的新住民孩童，都可以感受到台灣對自己母語、國家的重視。

陳淑貞接著指出，目前已有46間基隆在地學校開授課程教導原住民語，而為了海外歸台的新住民、僑生，則有13間學校也有開設母語學習的課程，她說，市府不僅將母語教學深植在全基隆市的校園內將其列為必選修，更還透過辦理競賽、夏令營及製作四格漫畫等，來激勵孩童學習，她夠強調，目前示範教學已在基隆市武崙國小實行，狀況十分良好，她並指出，市府更規劃將沉浸式教學母語提前到幼稚園來學習。

(中時 )