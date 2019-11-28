北市警消獲報，28日下午15時30分左右，1名年約20多歲的男子，由台大徐州路宿舍墜下，摔至1樓遮雨棚，全身有多處重傷、骨折，警消到場已無呼吸心跳，現正送往醫院急救中，轄區警方正釐清傷者是否為台大學生中。

(中時 )