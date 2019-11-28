台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 16:192019/11/28 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大徐州路學生宿舍驚傳男子墜樓（圖取自Google Map） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消獲報，28日下午15時30分左右，1名年約20多歲的男子，由台大徐州路宿舍墜下，摔至1樓遮雨棚，全身有多處重傷、骨折，警消到場已無呼吸心跳，現正送往醫院急救中，轄區警方正釐清傷者是否為台大學生中。 (中時 ) #台大 #男宿舍 #男子墜樓意外 #命危 #警消 #徐州路 #台大 #宿舍 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應一學期15周 教育部：必須在確保教學品質下實施 11:582019/11/25 生活 爽！台大、台師大、台科大每學期擬少上3周課 15:262019/11/25 生活 短學期、暑期學院、逕自升碩3合1 改變高教氛圍 16:452019/11/25 生活 金門多了1家診所 台大中心診所掛牌 17:532019/11/25 生活 台大系統3校 每學期擬改15周 04:102019/11/26 生活新聞 前內政部長廖了以與警消高層 表態力挺韓國瑜 10:322019/11/26 社會 香港情勢嚴峻 管中閔致信台大師生 12:592019/11/26 生活 前幾天才X愛過 台大五姬資工彌被男星狠甩！ 20:152019/11/26 娛樂 台大微創治癲癇 女童喜獲新生 04:102019/11/28 生活新聞 我當然要挺警消 04:102019/11/28 時論廣場 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 - 社會 女屋主睡衣下面全空 裝修工凍未條嘆：錢難賺！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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