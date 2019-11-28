食藥署27日傍晚發佈訊息指出，即日起針對美國進口的「蘿蔓生菜」實施加強管控措施，輸入必須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請，為期一個月。

愛吃生菜沙拉的人請注意，美國食品藥物管理局（FDA）21號發布警告指出，全美爆發蘿蔓生菜遭大腸桿菌汙染疫情，共召回超過7萬5千磅可能遭受大腸桿菌汙染的沙拉產品，並呼籲民眾應立即丟掉家中來自加州薩利納斯（Salinas）、或是任何產地不明的蘿蔓生菜。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，全美有19州爆發蘿蔓生菜（romaine lettuce）大腸桿菌汙染事件，目前已知有67人吃了不潔的生菜而生病，其中39人住院，其中更有6人出現「溶血性尿毒症綜合症」（hemolytic uremic syndrome），症狀包括腎衰竭。

林口長庚醫院毒物中心主任醫師顏宗海指出，大腸桿菌是存在於人類和許多動物腸道中的菌種，一般來說不會使人發病，但是毒性較強的「出血性大腸桿菌」，例如屢屢造成歐美大規模食物中毒的O157:H7，會釋放出毒素，引起民眾噁心、腹瀉、發燒、頭痛等急性腸胃炎症狀，甚至嚴重可能造成溶血、血液中血小板降低、腎衰竭，尤其是敏感族群包括年長者、幼兒、重大疾病患者例如接受化療中的癌症病人、末期肝硬化、洗腎患者，這些族群的抵抗力較差，可能因此出現敗血症，甚至死亡。

回顧美國CDC發布的食品安全通報，2010到2018年就有22件大腸桿菌集體中毒事件，其中10件都與生菜有關。甚至去年中，全美有36州、共210人也因食用蘿蔓生菜而遭大腸桿菌感染，5人更因此死亡。

美國通報生菜遭受汙染的情形。（康健雜誌）

暐凱國際檢驗科技公司總監黃乃芸指出，由於歐美嗜吃生菜的飲食習慣使然，蔬菜遭感染的疫情就佔了美國食物中毒事件的50%，正因如此，美國食安現代法也要求業者要做「食品安全計劃書」，取得「PCQI 食品預防性控制人員資格證照」，其中特別將「蔬果」獨立成一類，可見重視程度。

黃乃芸也提醒，事實上，無論是國內外，蔬菜由於種植在土壤中，本來就帶有各種病原菌，除了大腸桿菌之外，常見的還有沙門氏菌、李斯特菌等等，必須透過徹底清洗、加藥劑殺菌，才能降低食安風險，煮熟還是最安全的，「如果擔心營養流失太多，至少汆燙一下吧！」

有鑑於國人食用生菜的習慣愈來愈普及，顏宗海提醒，預防食物中毒，應隨時注意5個重點：

1.大腸桿菌的耐熱性差，一般烹調溫度就可殺死。因此飲食上儘量以熟食為主，避免或減少生食。

2.在廚房做料理時，生熟食分開處理，避免使用同一個砧板、刀叉，切了生食再切熟食，以免交叉污染。

3.吃東西之前要徹底洗手。

4.外食的話，注意用餐環境的衛生。

5.如果有食物中毒的症狀，例如嚴重腹瀉，必須儘速就醫。

(中時電子報)