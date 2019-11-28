新竹豐邑喜來登聖誕公益活動邁向第九年，規劃第二屆「用EYE看世界」公益活動，透過「WONDER FOTO DAY」台灣最大攝影博覽會共同主辦，協辦單位「世界和平會」合作之下，為「秀巒國小」募集二手相機、安排攝影教學，讓尖石孩童記錄山巒裡的動人故事。

「用EYE看世界」聖誕公益活動的第一階段「二手相機募集」，於11月28日起至2020年1月17日止，邀請民眾將拍攝、錄影功能正常的「數位相機」與相機配件寄至新竹喜來登，並完成填寫線上募集單；匯集的二手相機將送往尖石鄉「秀巒國小」，由新銳攝影師「阮璽」擔任攝影教學指導，在秀巒國小明年度的新學期中舉辦七堂的攝影教學課程，教導小朋友打開五感體驗，透過相機鏡頭捕捉山巒間、家鄉裡的生活足跡，記錄尖石的美好記憶。

「WONDER FOTO DAY」在創辦人「房彥文」的操刀下，不斷注入各國傑出攝影藝術家的藝術創作，為台灣最大攝影博覽會，本次透過「WONDER FOTO DAY」的邀約，由新銳攝影師「阮璽」為秀巒國小進行七堂攝影教學。

「阮璽」傳承父親的藝術細胞，堅持鏡頭後的獨立思考，更以幽默風趣的攝影風格著稱，將以創新的教學方式，陪伴尖石學童以不同的新視野，為家鄉拍下動人身影，2020年7至8月暑假期間將集結秀巒國小的攝影作品於飯店大廳推出攝影互動展覽。

(工商 )