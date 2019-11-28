即將迎接年末最歡樂的耶誕節來臨，目前正在台中國際展覽館展出的「大野狼國際書展」，特別推出耶誕限定專區，耶誕專區裡包含有聲書、故事書、立體書、互動書、繪本，看一眼就能感受到耶誕節的歡樂！配合耶誕節的來臨，特別在11/30跟12/1舉辦一個大野狼說故事時間，當天還安排Oxford跟大家見面。

「大野狼國際書展」預計展出至12月3日零晨1點，開放時間從周一至周四上午9點營業至隔日淩晨1點；周五上午9點開放至下一個周一淩晨1點，現場提供1至5折的原文書籍折扣。

主辦單位表示，倒數最後五天，2,000多坪賣場展出超過200多萬本書，周六和周日不間斷開放24小時都能逛，原文與中文書都有。此次祭出多達近百種題材，無論是適合幼童的繪本、互動書或是獨家代理的奇幻投影AR立體書，到青少年最愛熱銷電影原著小說、英雄漫畫精裝彩印版，以及適合成人閱讀的藝術類、設計類、健康食譜或時尚精選等等。

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