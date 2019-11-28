由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦「傳善獎」，第五屆頒獎典禮於27日假台北君悅酒店舉行。陳永泰公益信託監察人袁蕙華親自頒獎給八家得獎社福機構。

八家得獎機構分別是「更生少年關懷協會」、「善慧恩基金會」、「白永恩基金會」、「自閉症基金會」、「真善美基金會」、「瑞復益智中心」、「博正兒童發展中心」、「沐恩之家」。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事致詞時表，「傳善獎」從2015年舉辦第一屆至今第五屆，每家得獎社福機構均獲得每年400萬、連續三年共1,200萬的穩定支持，藉以鼓勵放手去創新、成長、茁壯，提供弱勢族群更完善的服務內容，並且透過各種媒體平台的宣傳推廣，協助引發共鳴、帶入更多資源，開啟正向循環，希望明（2020）年第六屆「傳善獎」持續跟優秀社福機構合作，讓愛傳送到每一個需要的角落。

台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真指出，「傳善獎」一直以來透過長期陪伴與支持，協助中型社福機構成長茁壯，因此今年邁入第五屆，除了邀請不同領域專家完成艱鉅的評審工作，還特地成立「傳善學苑」，鼓勵機構決策者不斷提升創新視野及管理能力，實現永續發展目標。

本屆得獎機構之一的自閉症基金會，邀請陳冠文、陳諾兩位登台表演小提琴與電子琴演奏，他們雖然都是自閉症患者，但從小經由基金會協助，不僅克服了先天身體限制，在早療過程中還發現音樂天賦，能夠透過音樂與世界對話、實踐自我價值，如同現場貴賓在《A Whole New World》與《我相信》的悠揚樂音中，深刻感受到生命的堅毅與勇敢。

袁蕙華表示，「傳善獎」幫助了兒少、老人、身心障礙、疾病、藥毒癮等弱勢族群，「傳善獎」是將回饋社會的公益善念持續傳遞出去。

(工商 )