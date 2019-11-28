總統蔡英文今日出席高雄「壽山國家自然公園管理處揭牌典禮」，她指出，這是台灣第一座國家自然公園管理處，而且就位在高雄市周邊，民眾很容易親近。未來像是臺中都會公園、高雄都會公園也都會納入「國家自然公園」管理處的系統。

蔡英文致詞時表示，很高興來高雄參加臺灣第一座「國家自然公園管理處」的揭牌典禮，並向現場許多高雄民間NGO表達敬意和謝意。國家自然公園的概念，經歷了20年的努力，今天終於看到成果。相信許多從「守護柴山」運動開始，就投入里山保育的團體、高雄老市長菊姐、還有為壽山國家自然公園的設置，投入很多心力的幾位立法委員，感觸一定都很深刻。

她認為，過去國家公園都位於高山，而壽山國家自然公園就在高雄市周邊。它的可親近性很高，每到假日，也是許多民眾踏青、遊玩的地方。在這裡設置「國家自然公園」，不僅代表政府對淺山、里山生態保育的重視，更代表未來中央會跟地方、民間一起攜手，對環境永續、生物多樣性的保護和宣傳，投入更多的資源。

蔡英文也希望，未來像是台中都會公園、高雄都會公園也都會納入「國家自然公園」管理處的系統，把「國家公園系統」做出整併，讓它更可以親近，也讓公園的生態教育意義、環境永續意義，能夠更加凸顯。

(工商 )